Kazada Ölen Cihan, Otomobili İzinsiz Almış
1 saat önce
BURSA'da dün gece refüjdeki beton elektrik trafosuna çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Cihan Emir'in (18) ehliyetsiz olduğu, aracı da ailesinden izinsiz aldığı ortaya çıktı.
BURSA'da dün gece refüjdeki beton elektrik trafosuna çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Cihan Emir'in (18) ehliyetsiz olduğu, aracı da ailesinden izinsiz aldığı ortaya çıktı.
Kaza, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi
ilçesi Veysel Karani
Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte 16 AEM 62 plakalı otomobille gezmeye çıkan Cihan Emir yönetimindeki otomobil, refüjdeki elektrik trafosuna çarptı. Kazada sürücü Emir öldü, Gökmen Tunalı (18) ve Yücel Yaşar
(18) ise ağır yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazada ölen Cihan Emir'in, ehliyetsiz olduğu, kandil için anne ve babasının camiye gitmesini fırsat bilip, otomobili izinsiz alarak gezmeye çıktığı belirtildi. Kazanın da aşırı hız nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Tedavileri süren diğer 2 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:44 Kaynak: DHA
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