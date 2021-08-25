KAZADA ÖLEN DEDE, BABAANNE VE TORUN YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 200 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ali Atalay (71) ve eşi Eşe Atalay (68) çifti ile torunları İbrahim Atalay'ın (12) cenazeleri İmamoğlu ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün Kozan Feke karayolu Tilki Deresi mevkiinde meydana geldi. 01 R 1556 plakalı otomobil sürüscü Mehmet Ali Atalay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin araçtan çıkarttığı Mehmet Ali Atalay, eşi Eşe Atalay ve torunları İbrahim Atalay'ın öldüğü belirlendi.

Bir yakınlarının cenazesi için taziyeye geldikten sonra tekrar Feke ilçesine yaylaya gittiği belirlenen dede, babaanne ve torunun cenazeleri Kozan Devlet Hastanesi'nden alınarak İmamoğlu ilçesindeki Koyunevi Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dede, babaanne ve torunun cenazeleri yan yana toprağa verildi.