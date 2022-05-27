Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı - Son Dakika
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Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı

27.05.2022 11:23
Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı

ANTALYA'da kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilde yaşamını yitiren öğretmen Derya Akgül (36) ile kızı Defne'nin (7) cenazeleri, morgdan alınıp defnedilmek üzere Çankırı'ya götürüldü.

ANTALYA'da kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilde yaşamını yitiren öğretmen Derya Akgül (36) ile kızı Defne'nin (7) cenazeleri, morgdan alınıp defnedilmek üzere Çankırı'ya götürüldü. Kazada yaralanan Ilgaz Akgül'ün (4) durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Antalya-Serik kara yolunda meydana geldi. Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen Derya Akgül'ün kontrolünü yitirdiği 06 CJD 235 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra savrulup yolun sağındaki yağmur giderine düştü. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Derya Akgül ile kızı Defne'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Derya Akgül'ün kolu kırılan oğlu Ilgaz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anne ve kızının cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Araçtaki incelemede, Derya Akgül'ün emniyet kemerinin bağlı olmadığı, kemerin takıldığı yerde ise toka olduğu görüldü.

Derya Akgül ile kızı Defne'nin bu sabah morgdan alınan cenazeleri, defnedilmek üzere Çankırı'ya götürüldü. Kazada yaralanan Ilgaz Akgül'ün ise durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı
Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı
Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı
Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı
Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı
Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı
YORUMLAR
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Zincirleme kazada kamyon ve tırlar birbirine girdi: 1 ağır yaralı Zincirleme kazada kamyon ve tırlar birbirine girdi: 1 ağır yaralı SERİK'TE ZİNCİRLEME KAZA 1 YARALI SERİK'TE ZİNCİRLEME KAZA 1 YARALI
Kaynak: DHA

Çankırı, Antalya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı - Son Dakika


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