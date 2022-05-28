KAZADA ÖLEN DERYA ÖĞRETMEN VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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KAZADA ÖLEN DERYA ÖĞRETMEN VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

28.05.2022 14:45

ANTALYA'da, elektrik direğine çarpan otomobilde yaşamını yitiren öğretmen Derya Akgül (36) ile kızı Defne (7), Çankırı'da toprağa verildi.

ANTALYA'da, elektrik direğine çarpan otomobilde yaşamını yitiren öğretmen Derya Akgül (36) ile kızı Defne (7), Çankırı'da toprağa verildi.

Antalya-Serik kara yolu Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi mevkisinde önceki gün öğretmen Derya Akgül'ün kontrolünü yitirdiği 06 CJD 235 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra savrulup yolun sağındaki yağmur giderine düştü. Kazada Derya Akgül ile kızı Defne yaşamını yitirdi, oğlu Ilgaz (4) ise yaralandı.

Derya Akgül ile kızı Defne'nin cenazeleri, bugün defnedilmek üzere eşi Seyfullah Akgül'ün memleketi Çankırı'ya getirildi. Anne ve kızının cenazesi, öğle namazı sonrası Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta duran Seyfullah Akgül'ü yakınları sakinleştirdi.

KAZADA ÖLEN DERYA ÖĞRETMEN VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN DERYA ÖĞRETMEN VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN DERYA ÖĞRETMEN VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN DERYA ÖĞRETMEN VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN DERYA ÖĞRETMEN VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN DERYA ÖĞRETMEN VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN DERYA ÖĞRETMEN VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN DERYA ÖĞRETMEN VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN DERYA ÖĞRETMEN VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN DERYA ÖĞRETMEN VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

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Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KAZADA ÖLEN DERYA ÖĞRETMEN VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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