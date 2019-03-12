Kazada Ölen Diyetisyen Toprağa Verildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, çarpışan otomobillerden birinin savrularak çarpması sonucu, kaldırımda yürürken hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen Ferya Bertan (37), son yolcuğuna uğurlandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, çarpışan otomobillerden birinin savrularak çarpması sonucu, kaldırımda yürürken hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen Ferya Bertan (37), son yolcuğuna uğurlandı.



Dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16'ncı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana gelen kazada, iddiaya göre, Balçova'dan Konak yönüne giden sürücüsü henüz bilinmeyen 35 AT 3766 plakalı otomobil, Sadi Ergün yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan sürücüsü belirsiz otomobil, kaldırımda yürüyen Ferya Bertan'a çarptıktan sonra tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada, beton direğe çarpan araçtaki 2 kişi ile Ferya Bertan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ferya Bertan ile otomobilde bulunan Hikmet Kahramantürk hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



DİYETİSYEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Kazada yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen Ferya Bertan için Urla Carşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, diyetisyenin annesi Ayşe Bertan, babası Ali Bertan, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı. Ferya Bertan için helallik alınmasıyla, ikindi vakti cenaze namazı yağmur altında kılındı. Namazın ardından Ferya Bertan, Urla Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Öte yandan, kazaya neden olan otomobilin sürücüsünün belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



- İzmir

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