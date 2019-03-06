Kazada Ölen Doktor Karı-koca Toprağa Verildi

Konya'da otomobilin önce tıra daha sonra kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden doktor karı-koca toprağa verildi.

Konya'da otomobilin önce tıra daha sonra kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden doktor karı-koca toprağa verildi.



Kaza, dün merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi Konya-Isparta yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan Süleyman Köse (27) idaresindeki 42 DYK 24 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Süleyman Ç. (37) idaresindeki 47 NH 803 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır yol kenarına yan yatarken otomobil ise daha sonra tırın arkasından gelen Osman T. (32) idaresindeki 42 EP 064 plakalı kamyonete çarparak yol kenarına uçtu. Kazada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde asistan doktor olduğu öğrenilen Süleyman Köse ile Sarayönü Devlet Hastanesinde görevli 4 aylık hamile eşi Nurgül Köse hayatını kaybetti. Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen doktor çift için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Hacıveyis Cami avlusunda kılınan namazın ardından doktor çiftin cenazesi Üçler Mezarlığı'na dualarla defnedildi.



Cenazeye Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca birim müdürleri ve çiftin yakınları yakınları ile vatandaşlar katıldı.



"İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz"



Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Nurgül Köse'nin 4 aylık hamile olduğu ve bebeğine yazdığı günlük yürekleri burktu. Hurdaya dönen aracının yanında bulunan günlükte 28 Aralık 2018 tarihli sayfada, "Bebeğim; dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerimde yükselmiş, çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi, işteydi her zamanki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Sonucu öğrenmek için defalarca aradı ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz" ifadeleri yer aldı. - KONYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kazada Ölen Hamile Doktorun Bebeğine Yazdığı Mektup Yürekleri Burktu

Fren yerine Gaza Bastı, Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu

Kıvırcık Ali'nin Çocukları, Babalarının Ölüm Haberini Nasıl Aldıklarını Anlattı

Çocuk Sürücü Otomobille Çocuğa Çarptı