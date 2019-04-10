Kazada Ölen Doktora Babası 'Uçakla Gel' Demiş

DİYARBAKIR'da geçirdiği trafik kazasında ölen doktor Oğuz Berktaş(28), memleketi Kahramanmaraş
'ta toprağa verildi. Genç
doktora, kazadan bir gün önce telefonla görüştüğü babası Erkan Berktaş'ın otomobil yerine uçakla gelmesini söylediği öğrenildi. Van
'ın Erciş
ilçesinde görev yapan doktor Oğuz Berktaş, ailesinin yaşadığı Kahramanmaraş'a gitmek için yola çıktığı 16 ZP 996 plakalı otomobiliyle Diyarbakır
Pirinçlik Jandarma
Komutanlığı kontrol noktası yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç doktorun cenazesi yakınları tarafından alınarak, Kahramanmaraş'a getirildi. Berktaş için bugün Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Çiçeklerle donatılan tabutuna taraftarı olduğu Fenerbahçe
'nin forması konulan Erkan Berktaş'ın dayısı uzun süre yeğeninin tabutu başından ayrılamadı. Dayı, uzun süre tabutu öpüp, gözyaşı döktü. Ayakta güçlükle durduğu gözlenen ve taziyeleri kabul eden baba Erkan Berktaş da oğlunun mesai arkadaşlarına sarılarak, ağladı.
Oğuz Berktaş, kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'UÇAKLA GEL' DEMİŞ
Baba Erkan Berktaş'ın kazadan bir gün önce oğluyla telefonla görüştüğü ve otomobille gelmemesini, uçakla gelmesini istediğini söylediği öğrenildi.
- Kahramanmaraş