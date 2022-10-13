Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hayatını kaybeden Doktor Buğra Kaan Yücebaş'tan geriye videoları kaldı - Son Dakika

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