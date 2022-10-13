Hayatını kaybeden Doktor Buğra Kaan Yücebaş'tan geriye videoları kaldı
İSTANBUL - Ataşehir'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Doktor Buğra Kaan Yücebaş'tan geriye arkadaşlarıyla çektiği yüzleri gülümseten videolar kaldı.
Olay, gece saat 05.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Olayda taksiye çarpan bir kamyonet, yola savrularak kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptı. Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsüyse olay yerinde kaçarak uzaklaştı.
Geriye videoları kaldı
Yücebaş'ın hayatını kaybettiğini öğrenen aile yakınları gözyaşlarına boğulurken Yücebaş'tan geriye arkadaşlarıyla çektiği videolar kaldı.
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