Kazada ölen doktordan geriye videoları kaldı - Son Dakika
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Kazada ölen doktordan geriye videoları kaldı

14.10.2022 00:57
Kazada ölen doktordan geriye videoları kaldı

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Doktor Buğra Kaan Yücebaş'tan geriye arkadaşlarıyla çektiği yüzleri gülümseten videolar kaldı.

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Doktor Buğra Kaan Yücebaş'tan geriye arkadaşlarıyla çektiği yüzleri gülümseten videolar kaldı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Taksiye çarpan bir kamyonet yola savrularak, kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptı. Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsüyse olay yerinde kaçtı.

Yücebaş'ın hayatını kaybettiğini öğrenen aile yakınları gözyaşlarına boğulurken Yücebaş'tan geriye arkadaşlarıyla çektiği videolar kaldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen doktordan geriye videoları kaldı - Son Dakika

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