İZMİR-KAZADA ÖLEN EMİRHAN'IN ANNESİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, GEREKLİ CEZAYI ALANA KADAR BIRAKMAYACAĞIZ - Son Dakika
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İZMİR-KAZADA ÖLEN EMİRHAN'IN ANNESİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, GEREKLİ CEZAYI ALANA KADAR BIRAKMAYACAĞIZ

12.10.2022 11:40

İZMİR'de, kaldırımda oynarken ehliyetsiz Arzu Döş'ün (39) otomobiliyle çarpıp, park halindeki otobüse sıkıştırması sonucu hayatını kaybeden Emirhan Çoğalan'ın (2) ailesi, savcının mütalaasında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan açılan davanın 'olası kastla ölüme neden olma' suçundan ağır...

İZMİR'de, kaldırımda oynarken ehliyetsiz Arzu Döş'ün (39) otomobiliyle çarpıp, park halindeki otobüse sıkıştırması sonucu hayatını kaybeden Emirhan Çoğalan'ın (2) ailesi, savcının mütalaasında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan açılan davanın 'olası kastla ölüme neden olma' suçundan ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep etmesini sevinçle karşıladı. Anne Saadet Çoğalan, Bize bu acıyı yaşatan ehliyetsiz sürücü gerekli cezayı alana kadar peşini bırakmayacağız dedi.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Saadet Çoğalan ve Mustafa Çoğalan (35) çiftinin oğlu Emirhan Çoğalan'a, geçen yıl 27 Mayıs'ta, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynarken, ehliyetsiz sürücü Arzu Döş'ün manevra yaptığı 35 ALP 548 plakalı otomobil çarptı. Otomobille kaldırımda park halindeki İbrahim Dal'a ait 35 S 02234 plakalı servis otobüsünün arasında sıkışan Emirhan, kaldırıldığı hastanede öldü. Kazanın ardından tutuklanan Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, Emirhan'ın da kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Emirhan'ın 'yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır' hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varıldığı açıklandı.

DHA'nın haberi sonrası Emirhan'ın kusurlu bulunması kararı tepki topladı. Olayla ilgili iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporunun aksine iddianamede Emirhan'ın kusurlu bulunduğuna yer verilmedi. Ehliyetsiz sürücü Döş'ün yanı sıra kaldırımda park halindeki servis minibüsünün sahibi İbrahim Dal da iddianamede sanık olarak yer aldı. Her 2 sanık için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına başlandı. Geçen hafta görülen son duruşmada, savcı mütalaasında dikkat çeken bir talepte bulundu. Sanıklar hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açılmış olmasına rağmen sanık Arzu Döş'ün olay tarihinde ehliyeti olmadan trafiğe çıktığı hususu göz önüne alındığında eyleminin olası kastla ölüme neden olma suçunu oluşturma ihtimalinin bulunduğunu belirtip, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini istedi.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

DHA'ya konuşan Saadet Çoğalan, savcının talebi ile ilgili 1,5 sene önce canım yandı. Ehliyetsiz sürücü kaldırımda oynayan çocuğumu ezdi. Ne kadar durumu fark edip, müdahale etmeye çalıştıysam da sesim duyuramadım, çocuğumu ezdi. Bu bir cinayettir. Lütfen ehliyetsiz sürücüler araç kullanmasın. Benim canım yandı, başkalarının da yanmasın. Evlat acısı gibisi yok. Savcı dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi. Bize bu acıyı yaşatan ehliyetsiz sürücü gerekli cezayı alana kadar peşini bırakmayacağız diye konuştu.

'İNŞALLAH EMSAL KARAR ÇIKAR'

Emirhan'ın amcası Mehmet Ali Çoğalan ise kazanın meydana geldiği yeri göstererek, 1,5 yıl önce tam burada ehliyetsiz bir sürücü yeğenimi ezerek canımızı yaktı. Savcının talebi bize oldukça memnun etti. En ağır cezayı alması bizi daha da mutlu edecek. Hiçbir ehliyetsiz sürücüde araç kullanmaz. Başka canlar yanmasın. Günümüzde ehliyetsiz sürücüler çok can yaktı. Artık başka canlar yanmasın. İnşallah emsal bir karar çıkar dedi.

Ailenin avukatı Özcan Çiçek de talebin kabul görmesi halinde cinayetten yargılama olacağına dikkat çekip, Son duruşmada bizim en başından beri ifade ettiğimiz olası kastla öldürme iddiamız vardı. Bunun bir cinayet olduğunu belirtiyorduk. Duruşma savcısı da dosyanın, TCK 21-2 yani olası kast ile ağır ceza mahkemesine gönderilmesi yönünde mütalaa verdi. Eğer talep uygun bulunursa dosyamız ağır ceza mahkemesine gidecek. Böyle de olursa 20-25 yıl arasında ceza verilecek diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

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