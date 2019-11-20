Kazada ölen evladının başında çaresizce bekledi

Adana'da simit almaya giderken çöp kamyonunun altında kalarak 3 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

Baba oğlunun cansız bedeninin başında çaresizce bekledi

Çöp kamyonu şoförü olay yerinden kaçıp polise teslim oldu

ADANA - Adana'da simit almaya giderken çöp kamyonunun altında kalarak feci şekilde ölen 3 yaşındaki çocuğun babası oğlunun cesedinin başında çaresizce bekledi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi 44124 Sokakta meydana geldi. Leyla-Ahmet Dello çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 3 yaşındaki Mahmut Dello bugün sabahleyin simit almak için sokağa çıktı. Bu sırada mahallede çöp toplayan Erkan D. yönetimindeki 07 MOS 86 plakalı kamyon, geri geri gelirken küçük Mahmut'un üzerinden geçti. Çevredeki vatandaşların bağırması üzerine kamyonu sürücü durdurdu. Kamyondan inen sürücü başının üzerinden lastiğin geçtiği çocuğun feci şekilde öldüğünü gördü. Bunun üzerine yakınlarının kendisine zarar vermesinden korkan sürücü olay yerinden kaçıp Şakirpaşa Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Bu arada baba Ahmet Dello sokağa çıktığında kanlar içindeki çocuğunu alıp evine götürdü. Bir süre eşiyle birlikte çocuğun başında gözyaşlarına boğulan karı kocayı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çekyata konulan çocuğun üzeri battaniye ile kapatılırken baba bir an olsun oğlunun başından ayrılmayıp çaresizce bekledi.

Polis ekipleri de olay yerinde gerekli incelemeyi başlattı. Bu arada bir çocuk kaza anına an be an gördüğünü belirterek simit almaya giden arkadaşının çöp arabasının altında kaldığını söyledi. Mahalledeki çocuklar gördükleri kaza karşısında şok oldu.

Çocuğun cenazesi ise işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.