Kazada ölen fabrika müdürü toprağa verildi - Son Dakika
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Kazada ölen fabrika müdürü toprağa verildi

6 saat önce

AYDIN'ın Çine ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden fabrika müdürü Mustafa Tan (61), toprağa verildi.

Kazada ölen fabrika müdürü toprağa verildi, System.String[]
AYDIN'ın Çine ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden fabrika müdürü Mustafa Tan (61), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Yağcılar Mahallesi'nde bulunan su fabrikasında yaşandı. Fabrika bahçesinde geri manevra yapan Emrah Çeker'in (34) kullandığı 09 LH 438 plakalı kamyon, fabrika müdürü Mustafa Tan'a çarptı. Tan, ağır yaralı olarak götürüldüğü Aydın Devlet Hastanesi'nde  doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü Çeker ise, jandarma tarafından gözaltına aldı.Mustafa Tan bugün Sarıoğlu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tan'ın cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı.


- Aydın
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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:51 Kaynak: DHA
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