Kazada ölen Furkan'ın cenazesi İzmir'e gönderildi - Son Dakika
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Kazada ölen Furkan'ın cenazesi İzmir'e gönderildi

6 saat önce

ANKARA'da, dün akşam karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarpması ve daha sonra üzerinden başka bir araç geçmesi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Furkan Şahin Kara'nın (14) cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi İzmir'e gönderildi.

Kazada ölen Furkan'ın cenazesi İzmir'e gönderildi, System.String[]

ANKARA'da, dün akşam karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarpması ve daha sonra üzerinden başka bir araç geçmesi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Furkan Şahin Kara'nın (14) cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi İzmir'e gönderildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 ZUZ 06 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen iki arkadaştan lise 1'inci sınıf öğrencisi Furkan Şahin Kara'ya çarptı. Talihsiz çocuk, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, üzerinden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen başka bir araç daha geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Furkan Şahin Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kara'nın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketi İzmir'e gönderildi. Bu arada liseli gencin üzerinden geçerek kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adli tıp kurumundan görüntü

-Kara'nın fotoğrafı

Haber-Kamera:  Gökhan CEYLAN/ANKARA, -


Şahin Kara , Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:44 Kaynak: DHA
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