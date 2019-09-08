Kazada ölen genç kadının cenazesi defnedildi

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden genç kadının cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Daday-Kastamonu kara yolu Gölköy köyü mevkisinde, dün otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Kübra Aldırmaz'ın (20) cenazesi, yakınları tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilçeye bağlı Ormanlı beldesi Başören köyündeki evinin önüne getirildi.

Burada Aldırmaz için helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Aldırmaz, daha sonra köy meydanında cenaze namazı kılınmasının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aldırmaz'ın yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada, törendeki yoğunluk nedeniyle köy yolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu öğrencisi olan Aldırmaz'ın, bir dönem Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nda oynadığı öğrenildi.

Öte yandan Aldırmaz'ın tabutunun üzerine Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile milli takım formalarının yanı sıra madalyaları konuldu.

Olay

Refik İlhan Abazalı (26) yönetimindeki 19 AAJ 663 plakalı otomobil, dün Daday-Kastamonu kara yolu Gölköy köyü mevkisinde devrilmiş, kazada araçta bulunan Burcu Örnek (21) ile Kübra Aldırmaz (20) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Sürücü ile Muhammed Mücahit Kızılarslan (24) ise yaralanmıştı.