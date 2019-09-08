Son Dakika Haberleri: Kazada ölen genç kadının cenazesi defnedildi - ZONGULDAK
Son Dakika Güncel Haber

Kazada ölen genç kadının cenazesi defnedildi - ZONGULDAK

49 dakika önce

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden genç kadının cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden genç kadının cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Daday-Kastamonu kara yolu Gölköy köyü mevkisinde, dün otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Kübra Aldırmaz'ın (20) cenazesi, yakınları tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilçeye bağlı Ormanlı beldesi Başören köyündeki evinin önüne getirildi.

Burada Aldırmaz için helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Aldırmaz, daha sonra köy meydanında cenaze namazı kılınmasının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aldırmaz'ın yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada, törendeki yoğunluk nedeniyle köy yolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu öğrencisi olan Aldırmaz'ın, bir dönem Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nda oynadığı öğrenildi.

Öte yandan Aldırmaz'ın tabutunun üzerine Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile milli takım formalarının yanı sıra madalyaları konuldu.

Olay

Refik İlhan Abazalı (26) yönetimindeki 19 AAJ 663 plakalı otomobil, dün Daday-Kastamonu kara yolu Gölköy köyü mevkisinde devrilmiş, kazada araçta bulunan Burcu Örnek (21) ile Kübra Aldırmaz (20) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Sürücü ile Muhammed Mücahit Kızılarslan (24) ise yaralanmıştı.

Kastamonu, Zonguldak, Daday, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek
Fransızlar, Arnavutluk milli marşı yerine Andorra ve Ermenistan milli marşını çaldı! Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi! Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusu Ersin Korkut Survivor'da yarışacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 13:45:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada ölen genç kadının cenazesi defnedildi - ZONGULDAK
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]