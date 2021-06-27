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Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi - Son Dakika

Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi

27.06.2021 09:40

Afyonkarahisar'da kazaya karışan 22 yaşındaki genç kadın, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaşamını yitiren kadının meslektaşlarının kızı olduğu öğrendi. Acı gerçeği bir süre saklamaya çalışan ekipler, sonrasında ise aileye kızlarının öldüğünü söylemek zorunda kaldı. Acı haberi duyan çift fenalık geçirdi.

Afyonkarahisar- Konya çevreyolu Fatih Nizamiye kavşağında meydana gelen kaza A.T.'nin (24) kullandığı otomobil, S.Y.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan S.Y.'nin kullandığı araç kavşakta bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatarak durabildi.

GENÇ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yan yatan araçtaki Ezgi Aslanbek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan H.İ.K.'yi ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrenen AFAD ekipler, acı haberi aileye güçlükle verdi

ACI HABERİ GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Kurtarma çalışması için gelen AFAD ekipleri, mesai arkadaşları Sadettin Aslanbek ile eşi Sevim Aslanbek'i, görevde olmamasına rağmen olay yerinde görünce şaşırdı. Aslanbek, kazaya karışan araçlardan birinde kızının olduğunu söyleyince AFAD ekipleri bir süre durumu sakladıktan sonra acılı babaya, kızı Ezgi Aslanbek'in yaşamını yitirdiğini güçlükle söyledi.

Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrenen AFAD ekipler, acı haberi aileye güçlükle verdi

ACILI ANNE VE BABAYA SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHELE ETTİ

Haberi alan Aslanbek çifti fenalık geçirdi. Sadettin ve Sevim Aslanbek'i AFAD ekipleri sakinleştirmeye çalışırken, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri de müdahale etti. Sağlık ekipleri anne ve babayı ambulansa götürdü.

Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrenen AFAD ekipler, acı haberi aileye güçlükle verdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ezgi Aslanbek'in özel bir okulda stajyer öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazanın ardından otomobilden çıkarılan Ezgi Aslanbek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrenen AFAD ekipler, acı haberi aileye güçlükle verdi
Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi

Karahisar, Fatih, Kaza, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi - Son Dakika


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