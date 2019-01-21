Kazada Ölen Genç Kızın Kimliği Belirlendi
1 saat önce
- Kazada ölen genç kızın kimliği belirlendiDENİZLİ - Denizli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden genç kızın 16 yaşındaki lise 10. sınıf öğrencisi Zinnur Tomay olduğu ortaya çıktı.
- Kazada ölen genç kızın kimliği belirlendi
DENİZLİ - Denizli
'de yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden genç kızın 16 yaşındaki lise 10. sınıf öğrencisi Zinnur Tomay olduğu ortaya çıktı. Merkezefendi
ilçesi Sarayköy
Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, Hidayet K.yönetimindeki şehir için yolcu taşımacılığı yapan 20 M 0615 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan, 18-20 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç kıza çarptı. Genç
kız olay yerinde hayatını kaybederken polis tarafından yapılan çalışmalarda genç kızın kimliği belirlendi. Polis
ekipleri talihsiz kızın kimliğini parmak izinden tespit etti. Genç kızın yarıyıl tatilde harçlığını çıkarmak için bir iç giyim mağazasında çalışan 16 yaşındaki Zinnur Tomay olduğu belirtildi.
Azada gözaltına alınan minibüs sürücüsü Kaya'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:26 Kaynak: İHA
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