Kazada ölen genç müzisyenin annesi, kaçan sürücünün tutuklanmasını istedi - Son Dakika

Kazada ölen genç müzisyenin annesi, kaçan sürücünün tutuklanmasını istedi

14.10.2020 11:36
Kazada ölen genç müzisyenin annesi, kaçan sürücünün tutuklanmasını istedi, System.String[]

ANKARA'da türkü bar ve kafelerde müzisyenlik yapan Adnan Bağcı (20), hasarlı kazaya karıştığı otomobilini yol kenarına çekmeye çalışırken, arkadan gelen başka bir otomobilin aracına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ANKARA'da türkü bar ve kafelerde müzisyenlik yapan Adnan Bağcı (20), hasarlı kazaya karıştığı otomobilini yol kenarına çekmeye çalışırken, arkadan gelen başka bir otomobilin aracına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü, 2 gün sonra polise teslim olup, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Anne Durdu Bağcı, duruma tepki gösterip, sürücünün tutuklanmasını istediğini söyledi.

Kaza, geçen 2 Ekim'de saat 02.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde işten çıkan Adnan Bağcı, Sincan'daki evine gitmek için otomobili ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde ilerlerken taksiye çarparak, hasarlı kasaya karıştı. Bağcı, taksi sürücüsü ile anlaştıktan sonra otomobilini yol kenarına çekmek istedi. Bu sırada arkadan hızla gelen Hamdi M.'nin kullandığı otomobil, Bağcı'nın içinde bulunduğu otomobile çarptı. Bağcı, hurda yığını haline gelen otomobilde hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücü Hamdi M. ise 2 gün sonra polise teslim oldu. Hamdi M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'220 KİLOMETRE HIZLA OĞLUMA ÇARPIYOR'Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Adnan Bağcı'nın annesi Durdu Bağcı, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Durdu Bağcı, oğlunun işten çıkışta evine dönerken hasarlı kazaya karıştığını anlatarak, "Oğlum taksi şoförü ile konuşuyor. Adnan, ticari taksi şoförünün uyarısı üzerine yol kenarına çekmek için arabasına biniyor. O sırada yaklaşık 220 kilometre hızla arkadan gelen araç, oğlumun otomobiline vuruyor. Adnan orada ağzı açık ölüyor. Taksici kaçmaya çalışan diğer şoför yakalıyor ama taksiciye vurup kaçıyor. Biz burada acı çekerken o kişi rahat bir şekilde geziyor. O kişinin tutuklanmasını istiyorum. Orada durup yavruma yardım etseydi belki bu kadar içimiz yanmazdı. O şahıs kaçtıktan 2 gün sonra polise teslim oluyor. Teslim olduktan 1 gün sonra serbest bırakılıyor" ifadelesini kullandı.Görüntü dökümü: - Durdu Bağcı ile röp.Olay yerinden görüntüDurdu Bağcı'dan detayGenel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Kazada ölen genç müzisyenin annesi, kaçan sürücünün tutuklanmasını istedi
Kazada ölen genç müzisyenin annesi, kaçan sürücünün tutuklanmasını istedi
Kazada ölen genç müzisyenin annesi, kaçan sürücünün tutuklanmasını istedi
Kazada ölen genç müzisyenin annesi, kaçan sürücünün tutuklanmasını istedi
Kazada ölen genç müzisyenin annesi, kaçan sürücünün tutuklanmasını istedi
Kazada ölen genç müzisyenin annesi, kaçan sürücünün tutuklanmasını istedi
Kazada ölen genç müzisyenin annesi, kaçan sürücünün tutuklanmasını istedi
Kazada ölen genç müzisyenin annesi, kaçan sürücünün tutuklanmasını istedi

Sincan, Taksi, Anne, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazada ölen genç müzisyenin annesi, kaçan sürücünün tutuklanmasını istedi - Son Dakika

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