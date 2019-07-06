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Kazada ölen genç, organlarıyla 5 kişiye umut oldu

37 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Fatih Purtaş'ın (22) ailesi tarafından bağışlanan organları, 5 hastaya nakledildi.

Kazada ölen genç, organlarıyla 5 kişiye umut oldu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen  Fatih Purtaş'ın (22) ailesi tarafından bağışlanan organları, 5 hastaya nakledildi.?
Kahramanmaraş'ta, 3 Temmuz'da meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanan Fatih Purtaş, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Purtaş'ın beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakil koordinatörleri, acılı baba Ahmet Purtaş'a oğlunun organlarını bağışlaması teklifinde bulundu. Baba Purtaş, oğlunun organlarıyla başka insanların hayatlarını sürdürebilmesi için teklifi kabul etti. Bunun üzerine Fatih Purtaş'ın organları ameliyatla alındı. 
Fatih Purtaş'ın karaciğer ve bir böbreği Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde, akciğeri İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kalbi ve diğer böbreği ise Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledildi.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:10 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Fatih, Güncel
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