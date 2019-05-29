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Kazada ölen genç son yolculuğuna uğurlandı

32 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüsün arıza yapan otomobilden inenlere çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 26 yaşındaki Samet Bora Coştur, son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada ölen genç son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüsün arıza yapan otomobilden inenlere çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 26 yaşındaki Samet Bora Coştur, son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Coştur'un cenazesi, Beylikbağı Mevlana Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine Coştur'un ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Samet Bora Coştur'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Gebze'de, 17 Mayıs'ta D-100 kara yolunda, İstanbul yönünde seyreden B.E. idaresindeki 41 P 8963 plakalı servis minibüsü, Safaş mevkisinde arıza yapan otomobilden inen 3 kişiye çarpmış, kazada yaralanan Samet Bora Coştur ile Umut S. (17) ve Eren D. (30) hastanelere kaldırılmıştı.
Ağır yaralanan Umut S, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:44 Kaynak: AA
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