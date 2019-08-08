Son Dakika Haberleri: Kazada ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
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Kazada ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

42 dakika önce

Gaziantep'te dün yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada ölen 3 gencin cenazeleri memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi.

Kazada ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi, System.String[]
Gaziantep'te dün yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada ölen 3 gencin cenazeleri memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi.

D-400 karayolu Gaziantep- Nizip yolunun 15'inci kilometresinde dün öğleden sonra yolcu minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazada ölen Ömer Faruk Aydoğdu (27), Abdullah Doğan (24) ve Ahmet Badıllı'nın (23) cenazeleri Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ölen 3 gencin cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi.

Kazada ölen 3 gencin Gaziantep'e gezmek için geldikleri ve dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'dan yola çıktıkları öğrenildi. - GAZİANTEP
Şanlıurfa, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:11 Kaynak: İHA
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