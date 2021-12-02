Kazada ölen iki kuzen yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

İZMİT'te, 2 Kasım'da ehliyetini alan, kuzeni ve arkadaşıyla birlikte otomobille gezmeye çıkan Ahmet Macit 'in (18) hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi. Yaşamlarını yitiren Ahmet Macit, kuzeni Emirhan Tural (20) ve Sevban Tuna Sarı (18) toprağa verildi, kuzenlerin yakınları gözyaşı döktü.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İzmit Yenişehir Mahallesi D-605 kara yolunda meydana geldi. Kandıra yönünde ilerleyen Ahmet Macit yönetimindeki 41 RR 510 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımı aşarak yan yolda park halindeki 41 AIK 568 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, araç sürücüsü Ahmet Macit ile yanındaki kuzeni Emirhan Tural ve Sevban Tuna Sarı'nın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada demir yığınına dönen otomobilde sıkışan 3 kişinin cesetleri, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sürücü Ahmet Macit'in ehliyetini 2 Kasım günü aldığı belirlendi.

AİLELERİ AYAKTA ZOR DURDU

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Macit ve kuzeni Emirhan Tural, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Derince Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve yakınları katıldı. Ahmet Macit'in babası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Derince Belediyesi Meclis üyesi Hamza Macit ile annesi Meryem Macit'in ayakta durmakta zorlandığı gözlendi. Emirhan Tural'ın annesi Rukiye ve babası İsa Tural da namaz sırasında uzun süre gözyaşı döktü. Yakınları, Macit ve Tural'ın tabutlarına sarılıp ağladı. Ahmet Macit'in Medipol Üniversitesi İç Mimarlık bölümü, Emirhan Tural'ın ise Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kuzenler, namazın ardından Yeni Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Sevban Tuna Sarı ise Kandıra ilçesindeki Sarıahmetler Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

- Kocaeli