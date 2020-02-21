Kazada ölen Gülmez çifti toprağa verildi - Son Dakika
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Kazada ölen Gülmez çifti toprağa verildi

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobilleri ile tırla kafa kafaya çarpışarak yaşamını yitiren Gülmez çifti, düzenlenen cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada ölen Gülmez çifti toprağa verildi, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobilleri ile tırla kafa kafaya çarpışarak yaşamını yitiren Gülmez çifti, düzenlenen cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan kazaya karışan tır sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaza, 20 Şubat Perşembe günü eski Selendi yolu üzeri İncesu Mahalle girişinde meydana geldi. Kula'dan Selendi istikametine seyir halinde olan Hikmet Gülmez (60) idaresindeki 45 RA 1616 plakalı otomobil, İncesu Mahallesi girişinde karşı yönden gelen 35 ZV 0232 plakalı tırla kafa kafaya çarpışıp, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki tarlaya uçmuştu. Kazada otomobil sürücüsü Hikmet Gülmez olay yerinde yaşamını yitirmiş, eşi Teslime Gülmez (60) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı.


Kula Belediyesi'nden yeni emekli olan Hikmet Gülmez ve eşi Teslime Gülmez için cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazına müteakip Şah Süleyman Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Gülmez çifti dualarla Kula Asri Mezarlığı'na defnedildi.


Düzenlenen cenaze törenine, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, siyasi parti temsilcileri, belediye çalışanları, Gülmez çiftinin akrabaları ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Tır sürücüsü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı


Öte yandan kazaya karışan 35 ZV 0232 plakalı tır sürücüsü Mehmet Ö., olay yerinde gözaltına alınıp Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan tahkikatların ardından Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mahkemeye çıkan Mehmet Ö., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaza ile ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
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