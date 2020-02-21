Kazada ölen Gülmez çifti toprağa verildi - Son Dakika
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Kazada ölen Gülmez çifti toprağa verildi

19 dakika önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, tırla çarpışan otomobilde hayatlarını kaybeden Hikmet Gülmez (60) ile eşi Teslime Gülmez (59) gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kazada ölen Gülmez çifti toprağa verildi, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, tırla çarpışan otomobilde hayatlarını kaybeden Hikmet Gülmez (60) ile eşi Teslime Gülmez (59) gözyaşları içinde toprağa verildi.

Dün yaşanan acı kazada, Kula'dan Selendi yönüne giden Hikmet Gülmez'in kullandığı 45 RA 1616 plakalı otomobil, İncesu Mahallesi girişinde Mehmet Öz yönetimindeki 35 ZV 0232 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Otomobil sürücüsü Hikmet Gülmez kaza yerinde, eşi Teslime Gülmez ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan tır şoförü Mehmet Öz, sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şef olarak çalıştığı Kula Belediyesi Fen İşleri Birimi'nden geçen temmuz ayında emekli olduğu öğrenilen Hikmet Gülmez ve eşi Teslime Gülmez için bugün Kula Şah Süleyman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, belediye personeli ve Gülmez çiftinin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Gülmez çifti, kılınan cenaze namazlarının ardından Kula Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Selendi, İncesu, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:30 Kaynak: DHA
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