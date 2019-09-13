Son Dakika Haberleri: Kazada ölen Hatay Emniyet Müdürünün eşi için mevlit okutuldu
Son Dakika Güncel Haber

Kazada ölen Hatay Emniyet Müdürünün eşi için mevlit okutuldu

1 saat önce

Niğde'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk için Hatay'da mevlit okutuldu.

Niğde'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk için Hatay'da mevlit okutuldu.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesindeki Durmuş Debboğlu Camisi'nde cuma namazı sonrasında düzenlenen mevlitte, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Zuhal Karabörk için edilen duanın ardından mevlite katılanlara lokum ikram edildi.

Mevlit programına Hatay Valisi Rahmi Doğan, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personelleri katıldı.

Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, 9 Eylül'de Niğde-Bor kara yolunda Süleyman Şahin'in kullandığı 33 NC 389 plakalı tankerle çarpışmış, kazada Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetmiş, Emniyet Müdürü Karabörk ve 2 kızı ile otomobilde bulunan Mehmet Ali Kazğı yaralanmıştı.

Kazada ölen Hatay Emniyet Müdürünün eşi için mevlit okutuldu

Karabörk, Niğde, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var
Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını indirdi İstanbullu fırıncılar yüzde 20'lik zam talebinde bulundu AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Davutoğlu'nun istifasını değerlendirdi: Kaybettiği koltuğun peşinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 18:54:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada ölen Hatay Emniyet Müdürünün eşi için mevlit okutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]