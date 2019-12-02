Kazada ölen hentbolculara, arkadaşlarından duygusal veda (2)

Öte yandan, kazada yaralanan 15 öğrencinin genel sağlık durumunun iyi olduğu, Yozgat'ta çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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