Son Dakika Haberleri: Kazada ölen hentbolculara, arkadaşlarından duygusal veda (2)
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Kazada ölen hentbolculara, arkadaşlarından duygusal veda (2)

6 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİLERYozgat'ın Aydıncık ilçesinde, dün, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ile kaleci Sinem Aksu (12) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada ölen hentbolculara, arkadaşlarından duygusal veda (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİLER

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, dün, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ile kaleci Sinem Aksu (12) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Göksu Akyel'in cenazesi öğrencisi olduğu Ordu Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından Aybastı ilçesine bağlı Beşdam Mahallesi'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Göksu Akyel, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Sinem Aksu'nun cenazesi de 60'ıncı Yıl Ortaokulu'nda düzenlenen törenden sonra Gürgentepe ilçesine bağlı Bahtiyarlar Mahallesi'ne götürüldü. Sinem Aksu, kılınan cenaze namazının ardından  gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan, kazada yaralanan 15 öğrencinin genel sağlık durumunun iyi olduğu, Yozgat'ta çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Göksu Akyel'in cenazesinden görüntü

Cenaze namazından detay görüntü

Haber: Nedim KOVAN-Mustafa KIRLAK - Kamera: Yavuz ŞEN/ORDU,


Göksu, Aksu, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:42 Kaynak: DHA
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