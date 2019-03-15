Kazada Ölen İrem'den 'Ölüm Gerçek ve Çok Yakın' Paylaşımı (2)
11 dakika önce
SÜRÜCÜ TUTUKLANDIBurdur'da, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya'nın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü uzman çavuş Emre Esmer'in, yapılan muayenede, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Burdur'da, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya'nın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü uzman çavuş Emre Esmer'in, yapılan muayenede, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emre Esmer, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:50 Kaynak: DHA
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