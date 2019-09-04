Son Dakika Haberleri: Kazada ölen işçiye halanın ağıdı yürek yaktı
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Kazada ölen işçiye halanın ağıdı yürek yaktı

59 dakika önce

Suriye'de sözleşmeli er olarak görev yaparken 7 ay önce istifa edip memleketine dönen ve bir fabrikada işe başlayan genç, motosikletiyle sabah işe giderken tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kazada ölen işçiye halanın ağıdı yürek yaktı, System.String[]

Suriye'de sözleşmeli er olarak görev yaparken 7 ay önce istifa edip memleketine dönen ve bir fabrikada işe başlayan genç, motosikletiyle sabah işe giderken tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Gencin halasının ağıtları yürekleri dağladı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Şimşek (26) Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli er olarak çalışmaya başladı. Şimşek, Suriye'de görev yaparken bundan 7 ay önce istifa ederek memleketi Adana'ya döndü. Şimşek memleketine dönünce Adana Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada işe başladı. Şimşek bu sabah da Baklalı Mahallesi'ndeki evinden motosikletine binip işe doğru yola çıktı. Şimşek iş yerine az bir süre kala girdiği dönel kavşakta H.S.'nin kullandığı tırın altında kaldı. Tır sürücüsü kazayı fark edip durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Şimşek'in hayatını kaybettiğini saptadı.


Bu sırada kazayı duyup olay yerine gelen Şimşek'in mesai arkadaşları da şok oldu. Kısa süre sonra Şimşek'in halası Elif Uğur da kazayı duyup otomobil ile olay yerine geldi. Yeğenini görmek isteyen Uğur'un, "Askerde ölmedin burada öldün, orada yatmak sana yakışmıyor yiğidim" diyerek ağıt yakması herkesi ağlattı.


Tır sürücüsü gözaltına alınırken, Şimşek'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:18 Kaynak: İHA
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