Son Dakika Haberleri: Kazada ölen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
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Kazada ölen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

48 dakika önce

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaşamını yitiren itfaiye eri Kerem Dolan'ın cenazesi toprağa verildi.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaşamını yitiren itfaiye eri Kerem Dolan'ın cenazesi toprağa verildi.

Dolan'ın cenazesi, Turan Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından Turan Mahallesi Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından itfaiye erinin naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Kerem Dolan'ın ailesi ve yakınları ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, itfaiye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Marmara Adalar İtfaiye Grup Amirliğinde görevli Kerem Dolan (33), Avşa Adası'ndaki bir çöplükte yangın ihbarının gelmesi üzerine 10 KS 670 plakalı itfaiye aracıyla yola çıkmış, yolun engebeli ve yokuş olması nedeniyle Dolan idaresindeki araç bir süre sonra kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada aracın altında kalan Dolan, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazada ölen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Marmara, İtfaiye, Avşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:56 Kaynak: AA
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