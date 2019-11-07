Son Dakika Haberleri: Kazada ölen İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, toprağa verildi
Son Dakika Politika Kazada ölen İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, toprağa verildi

Kazada ölen İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, toprağa verildi

7 saat önce

YOZGAT'ta, hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın cenazesi, Genel Başkan Meral Akşener ve partililerin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

Kazada ölen İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, toprağa verildi, System.String[]

YOZGAT'ta, hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın cenazesi, Genel Başkan Meral Akşener ve partililerin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak ile partililerin içinde bulunduğu Şahin Köksal yönetimindeki 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, dün kontrolden çıkarak takla attı. İl Başkanı Seyfi Bayrak, olay yerinde, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şükrü Karabacak, kaldırıldığı hastanede hayatlarını kaybetti. İl Başkanlığı yöneticileri Şahin Köksal, Aniş Kutlu ve Veysel Toprakseven ise yaralandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Seyfi Bayrak için bugün Çapanoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, milletvekilleri ve Bayrak'ın yakınları katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Seyfi Bayrak'ın tabutunun başında dua etti. Akşener, Bayrak'ın çocukları Hasan, Murat, Ömer ile eşi Fatma Bayrak'a da başsağlığı dileğinde bulundu. Bayrak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AKŞENER, KARABACAK'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Akşener, kazada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şükrü Karabacak'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Karabacak'ın cenazesinin, yarın öğlen Çapanoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.


Meral Akşener, İYİ Parti, Yozgat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Şehit annesi Pakize Akbaba, Akşener'in de katıldığı duruşmada beraat etti
Erdoğan'ın "Esefle kınıyorum" dediği Arınç'tan yanıt geldi: Cumhurbaşkanımızın eleştirisini saygıyla karşılıyorum Avrupa Parlamentosu üyesi Zdechovsky, HDP önündeki anneleri ziyaret edecek Yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:52:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada ölen İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]