Kazada Ölen Kadın Son Yolculuğa Uğurlandı

Bartın'da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.



Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan Fatma Taflan'ın (36) cenazesi, Amasra ilçesine bağlı Şükürler köyündeki köy konağının önüne getirildi. Burada Taflan için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Cenaze töreninde, Taflan'ın eşi Mevlüt ile çocukları Umut (17) ve Emir Taflan (13), güçlükle ayakta durabildi.



Taflan'ın cenazesi, Şükürler köyü camisinde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.



Önceki gün, Bartın-Amasra yolu Karaçay Mahallesi mevkisinde, Mustafa Y'nin kullandığı 34 RR 6558 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Taflan'a (36) çarpmış, hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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