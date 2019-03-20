Kazada Ölen Kadının Kimliği 2 Gün Sonra Tespit Edildi
49 dakika önce
Samsun'da 2 gün önce ticari taksinin çarpmasıyla hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği tespit edildi.
Samsun
'da 2 gün önce ticari taksinin çarpmasıyla hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği tespit edildi.
Kaza, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kadıköy
Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı
ile Osmaniye
Caddesi'nin kesiştiği kavşakta 2 gün önce öğle saatlerinde meydana gelmişti. Hasan E. idaresindeki bir ticari taksi, yolun karşısına geçmekte olan kimliği belirsiz 55-60 yaşındaki bir kadına çarpmış, kadın kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Üzerinde kimlik çıkmayan ve polisin yaptığı araştırmalara rağmen geçen zaman içinde ölen kadının kimliği tespit edilemedi. Kadının cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletilirken, bugün İlyasköy Polis
Merkezine başvuran bir kişi eşinin kayıp olduğu bildirildi. Hastane morguna giden şahıs kimliği belirsiz cenazenin karısı Ayşe Asma (54) olduğunu teşhis etti. Evli 2 çocuk annesi Ayşe Asma'nın Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik
Mahallesi'nde ikamet ettiği, olay günü Kavak
ilçesi Mahmutlu Mahallesi'ne misafirliğe gitmek için yola çıktığı ve eşinin kendisini misafirlikte sandığı öğrenildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:14 Kaynak: İHA
Adana'da 15 Kişinin Yaralandığı Kazada Can Pazarı
Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı
Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti
Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi