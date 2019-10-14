Kazada ölen karı koca ve oğullarının cenazesi toprağa verildi

Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren karı koca ile oğullarının cenazesi, memleketleri Kocaeli'de toprağa verildi.
Kazada yaşamını yitiren Rafet (62), eşi Naime (60) ve oğulları Abdulkadir Özer'in (36) cenazeleri, İzmit ilçesindeki evlerinin önüne getirildi.
Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından cenazeler, Mehmet Ali Paşa Camisi'ne götürüldü.
Cenaze töreninde, Özer çiftinin oğlu Halit Özer ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Gölcük Nüzhetiye Mezarlığı'na defnedildi.
Ailenin, kazada ağır yaralanan kızlarının Adana'daki sözlüsünün ailesini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.
Kazada ağır yaralanan Betül Özer ile Rafet Özer'in kız kardeşi Fehime Karakoç'un Gerede Devlet Hastanesindeki tedavileri devam ediyor.
Bolu'nun Gerede ilçesi Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Abdulkadir Özer idaresindeki 41 ADG 040 plakalı otomobil devrilmiş, kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.