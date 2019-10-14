Son Dakika Haberleri: Kazada ölen karı koca ve oğullarının cenazesi toprağa verildi
Son Dakika Güncel Kazada ölen karı koca ve oğullarının cenazesi toprağa verildi

Kazada ölen karı koca ve oğullarının cenazesi toprağa verildi

32 dakika önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren karı koca ile oğullarının cenazesi, memleketleri Kocaeli'de toprağa verildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren karı koca ile oğullarının cenazesi, memleketleri Kocaeli'de toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Rafet (62), eşi Naime (60) ve oğulları Abdulkadir Özer'in (36) cenazeleri, İzmit ilçesindeki evlerinin önüne getirildi.

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından cenazeler, Mehmet Ali Paşa Camisi'ne götürüldü.

Cenaze töreninde, Özer çiftinin oğlu Halit Özer ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Gölcük Nüzhetiye Mezarlığı'na defnedildi.

Ailenin, kazada ağır yaralanan kızlarının Adana'daki sözlüsünün ailesini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan Betül Özer ile Rafet Özer'in kız kardeşi Fehime Karakoç'un Gerede Devlet Hastanesindeki tedavileri devam ediyor.

Bolu'nun Gerede ilçesi Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Abdulkadir Özer idaresindeki 41 ADG 040 plakalı otomobil devrilmiş, kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Kazada ölen karı koca ve oğullarının cenazesi toprağa verildi

Kocaeli, Gerede, İzmit, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu Son dakika: AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı Son Dakika: YPG'nin DEAŞ'lı teröristleri bırakarak boşalttığı hapishane görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:19:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada ölen karı koca ve oğullarının cenazesi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]