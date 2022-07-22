Kazada ölen Kıbrıs gazisi toprağa verildi - Son Dakika
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Kazada ölen Kıbrıs gazisi toprağa verildi

22.07.2022 16:33
Kazada ölen Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Mert son yolcuğuna uğurlandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Mert son yolcuğuna uğurlandı.

Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 çocuk babası Ahmet Mert (69) için askeri tören düzenlendi. Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan Kıbrıs gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu Hacıpazar köyüne götürüldü. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında gazinin cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Otomobil sürücüsü tutuklandı

Kaza; Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Hacıpazar köyü yakınlarında meydana geldi. H.U. (26) idaresindeki 34 RT 8368 plakalı Hyundai marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Mert'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan yaşlı adam hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.U. (26) jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 0.76 promil alkolü olduğu tespit edilen şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Ahmet Mert, Kıbrıs, Tokat, Erbaa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen Kıbrıs gazisi toprağa verildi - Son Dakika

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