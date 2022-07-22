Kaynak: İHA

Ahmet Mert, Kıbrıs, Tokat, Erbaa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kazada ölen Kıbrıs gazisi toprağa verildi - Son Dakika

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