Kazada ölen kişinin kimliği belli oldu - Son Dakika

Kazada ölen kişinin kimliği belli oldu

30.11.2020 16:31
Kazada ölen kişinin kimliği belli oldu, System.String[]

Düzce TEM otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin 62 yaşındaki Hüsamettin Birinci olduğu belirlendi.

Düzce TEM otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin 62 yaşındaki Hüsamettin Birinci olduğu belirlendi.

TEM Otoyolu Düzce ili Gümüşova ilçesi Yeşilyayla mevkiinde yaya olarak yolu karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucuna kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazada ölen kişinin 62 yaşındaki Hüsamettin Birinci olduğunu belirledi.

Kaza, Cihan Ç. idaresindeki 34 BRS 582 plakalı Audi marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen adama çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam ön camdan otomobile girdi feci şekilde can verdi. Kazada otomobil sürücüsü Cihan Ç. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Selma Ç. yaralandı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. - DÜZCE

TEM Otoyolu, Yeşilyayla, Gümüşova, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen kişinin kimliği belli oldu - Son Dakika


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