Kazada ölen kişiyi annesi aradı, polis ekipleri açtı! "Oğlunuz iyi, hastaneye gelin" cevabı yürek parçaladı - Son Dakika

Antalya'da alkollü sürücünün kullandığı araç akşam saatlerinde faciaya neden oldu. Kontrolden çıkan araç, köprü ayağına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle demirlere ok gibi saplanan araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Dün gece saatlerinde Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Doğukan Çetin'in kullandığı 34 DAH 14 plakalı otomobil kontrolden çıkarak köprülü kavşağın beton ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi vatandaşların 112 sağlık ekibi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

ŞOFÖRÜN YANINDA YOLCUYDU

Araçta şoförün sağında yolcu olarak bulunan ve kaideye çarpan tarafta bulunan Eyüp Akın, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda yaşamını yitirdi. Aracı kullanan Doğukan Çetin ile araçta yolcu olarak bulunan Burakhan Geçili ve Cuma Açıkgöz Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Cuma Açıkgöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, araç sürücüsünün yapılan kontrolünde 161.8 promil alkollü olduğu belirlendi.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU SÖYLENDİ

Kazanın ardından kazada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden Eyüp Akın'ın çalan telefonuna polis memuru cevap verdi. Annesi olduğunu söyleyen telefonun diğer ucundaki kişiye, oğlunun bir kaza geçirdiğini, durumunun iyi olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.