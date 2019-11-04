Son Dakika Haberleri: Kazada ölen kuzenler yan yana defin edildi
Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen kuzenler yan yana defin edildi

Kazada ölen kuzenler yan yana defin edildi

7 saat önce

İslahiye'de hafriyat yüklü kamyon ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden kuzenler dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada ölen kuzenler yan yana defin edildi, System.String[]

İslahiye'de hafriyat yüklü kamyon ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden kuzenler dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Gece İslahiye- Kilis karayolunun Yolbaşı Mahallesi yakınlarında meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Metin Kara ve kuzeni Ahmet Yılmaz kaldırıldıkları hastaneden yaşamlarını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden kuzenlerin cenazesi, bugün akrabaları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.


Kuzenler, Yeni Mahalle'de gerçekleşen cenaze merasiminin ardından İslahiye Mezarlığında yan yana toprağa verildi. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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