Son Dakika Haberleri: Kazada ölen lise öğrencisi toprağa verildi
Son Dakika Güncel Kazada ölen lise öğrencisi toprağa verildi

Kazada ölen lise öğrencisi toprağa verildi

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Kazada ölen lise öğrencisi toprağa verildi, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, dün Büşra Gülaçtı'nın kullandığı otomobil, Adapazarı- Yenikent duble yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ve yanında bulunan kardeşi lise öğrencisi 16 yaşındaki Esra Gülaçtı yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Esra Gülaçtı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Büşra Gülaçtı'nın ise tedavisi sürüyor.

Hastane morgundan alınan Gülaçtı'nın cenazesi, Karaman 17 Ağustos Camisi'ne getirildi.

Gülaçtı'nın babası Ali Gülaçtı, burada taziyeleri kabul etti. Gülaçtı'nın ailesi ve yakınlarıyla okul arkadaşları ve öğretmenlerinin üzüntülü olduğu görüldü.

Sakarya Baykuş İzcilik Kulübü üyesi olan Gülaçtı'nın izci arkadaşları da izci kıyafetleriyle tabutun başında izci selamı verdi.

Esra Gülaçtı'nın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da Gülaçtı'nın ölümüne ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajında, öğrencinin vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Durmuş, eğitim camiası başta olmak üzere, öğrencinin ailesine, okul yöneticilerine, öğretmenlerine, sınıf arkadaşlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydınlatma direği otomobile saplandı: 2 yaralı
Temmuz 2020'den itibaren Venedik'e giriş ücretli olacak ABD'li Senatörler: TikTok ülkemiz için ulusal güvenlik tehdidi Son dakika: MİT'in yakalayıp Türkiye'ye getirdiği FETÖ'nün "Meksika imamı" Osman Karaca tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 18:07:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada ölen lise öğrencisi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]