Son Dakika Haberleri: Kazada ölen motosiklet sürücüsü 6 saat sonra bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kazada ölen motosiklet sürücüsü 6 saat sonra bulundu

3 saat önce

Kazada ölen motosiklet sürücüsü 6 saat sonra bulunduAKSARAY - Aksaray'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, sürücünün cansız bedeni 6 saat sonra bir çiftçi tarafından bulundu.

Kazada ölen motosiklet sürücüsü 6 saat sonra bulundu

AKSARAY - Aksaray'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, sürücünün cansız bedeni 6 saat sonra bir çiftçi tarafından bulundu.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Eskil- Eşmekaya yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskil ilçesinden Eşmekaya istikametine yola çıkan Önder Bozgöz idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kimsenin fark etmediği kaza saat 17.00 sıralarında tarlasındaki ürünleri biçmeye gelen çiftçi Halis Sanlav tarafından fark edildi. Sürücünün cansız bedenini ve hurdaya dönmüş motosikleti gören çiftçi Halis Sanlav durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa yaptıkları müdahalede şahsın öldüğünü tespit ederken, polis ve jandarma ekipleri olayın saat 11.00 sıralarında olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bozgöz'ün cenazesi kaza yerindeki incelemenin ardından Eskil İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aksaray, Eskil, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı
Koyunları kazada telef olan kadın, sözleriyle herkesi duygulandırdı Gelinini öldürmesin diye oğlunu ihbar etti Podyumda elbisesi düşen manken Lina Daniela Daza, göğüslerini kapatarak yürümeye devam etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 00:59:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada ölen motosiklet sürücüsü 6 saat sonra bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]