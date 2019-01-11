Son Dakika Haberleri: Kazada Ölen Motosiklet Sürücüsü Kaskını Takmamış

Kazada Ölen Motosiklet Sürücüsü Kaskını Takmamış

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kullandığı motosikletin yol temizleme aracına çarpması sonucu yaşamını yitiren Uğur Türkyılmaz'ın cenazesi defnedildi.

Kazada Ölen Motosiklet Sürücüsü Kaskını Takmamış, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kullandığı motosikletin yol temizleme aracına çarpması sonucu yaşamını yitiren Uğur Türkyılmaz'ın cenazesi defnedildi.

Kocaeli Devlet Hastanesinde bulunan 31 yaşındaki Türkyılmaz'ın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kurtdere İslamköy Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alındığı sırada sürücünün annesi Emine Türkyılmaz ile nişanlısı Serpil A'nın ayakta durmakta güçlük çektikleri görüldü.

Türkyılmaz'ın cenazesi, Kurtdere İslamköy Camisi'ne getirildi. Burada, taziyeleri Türkyılmaz'ın eniştesi Emre Keser ile diğer yakınları kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kurtdere Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada kaza esnasında hayatını kaybeden sürücü Türkyılmaz'ın kaskının takılı olmadığı, arkasında oturan ve kazadan ağır yara almadan kurtulan nişanlısının ise kaskının bulunduğu öğrenildi.

Olay

Körfez Mahallesi D-100 kuzey yan yolda Ankara istikametinde seyreden Uğur Türkyılmaz'ın kullandığı 41 AH 138 plakalı motosiklet, Adalet Köprüsü'ne 200 metre kala, Ahmet B. idaresindeki 34 ST 5945 plakalı yol temizlik aracına arkadan çarpmıştı.

Kafasını temizlik aracına çarpan motosiklet sürücüsü Türkyılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasında bulunan nişanlısı Serpil A. (26) kazayı hafif şekilde atlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:49 Kaynak: AA

İslamköy, İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
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