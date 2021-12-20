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KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika

KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ

20.12.2021 12:45

ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Muhammet Berat Büyükce (13) için düzenlenen anmada Şirin Büyükce, oğlunun sırasına oturup, uzun süre gözyaşı döktü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Muhammet Berat Büyükce (13) için düzenlenen anmada Şirin Büyükce, oğlunun sırasına oturup, uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, 17 Aralık'ta saat 14.00 sıralarında Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'ndan çıkan 8'inci sınıf öğrencileri Muhammet Berat Büyükce ve Oğuz Kaan Yılmaz'a yolun karşına geçmeye çalışırken 01 D 1728 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Büyükce'yi, itfaiyeciler çıkardı.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Yaralı 2 çocuk, ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Berat Büyükce, hastanede hayatını kaybetti. Oğuz Kaan Yılmaz'ın ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, tespit ettikleri sürücü E.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen E.K., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TESELLİ ETTİ

Kazadan 3 gün sonra Muhammet Berat Büyükce'nin okulu Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'nda anma düzenlendi. Sınıf arkadaşları Muhammet Berat'ın oturduğu sıraya fotoğrafını koyup, çiçekler bıraktı. Anmaya katılan Şirin Büyükce de oğlunun sırasına oturup, uzun süre gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan anneyi Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer ile öğretmenler, teselli etti.

KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kaan Yılmaz, Aralık, Kozan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAZADA ÖLEN MUHAMMET BERAT'IN ANNESİ, OĞLUNUN SIRASINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika
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