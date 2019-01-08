Son Dakika Haberleri: Kazada Ölen Nehir'e Yürek Burkan Veda

Kazada Ölen Nehir'e Yürek Burkan Veda

1 saat önce

Gaziantep'te okul yolunda minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden Nehir Can Gedik, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada Ölen Nehir'e Yürek Burkan Veda, System.String[]
Gaziantep'te okul yolunda minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden Nehir Can Gedik, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan arkadaşları ise üşümesin diye Nehir'in tabutunu mont ve atkılarıyla örttü.

Gaziantep'te arkadaşı ile okula giderken minibüsün altında kalan 15 yaşındaki Nehir Can Geyik, feci kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Nehir, Gaziantep'te gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gaziantep Bahattin Nakıpoğlu Cami'de ikindi namazını müteakiben düzenlenen cenaze törenine Nehir'in öğretmenleri ve okul arkadaşları da katıldı. Cenazede Nehir'in okul arkadaşları bir yandan birbirlerine sarılarak ağladı, diğer yandan son yolculuğuna uğurlanan Nehir'in tabutunu mont ve atkılarıyla örttü. Yürek burkan anların yaşandığı cenaze töreninin ardından Nehir, gözyaşları ve dualarla Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine Nehir'in ailesinin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı da katıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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