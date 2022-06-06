Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı

06.06.2022 16:06
Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde, LGS'de görev yaptıktan sonra dönüş yolunda trafik kazasında yaşamını yitiren ilkokul müdürü İbrahim Dalkılıç (55), gözyaşları arasında toprağa verildi.

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde, LGS'de görev yaptıktan sonra dönüş yolunda trafik kazasında yaşamını yitiren ilkokul müdürü İbrahim Dalkılıç (55), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün Pınarhisar ilçesi Tozaklı Kavşağı'nda meydana geldi. B.Ö. yönetimindeki 39 EY 937 plakalı askeri minibüs ile Pınarhisar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait LGS görevlilerini taşıyan S.Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada askeri araçtaki 8 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Pınarhisar Devlet Hastanesi ve Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Pınarhisar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Dalkılıç, kurtarılamadı.Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Dalkılıç için, Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Zafer Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile ailesi ve yakınları katıldı. Törenin ardından Dalkılıç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazının kılınacağı Hundi Hatun Camisi'ne götürüldü. Namazda Dalkılıç'ın eşi Aynur, kızı Lütfiye Dalkılıç Sav ve oğlu Hasan Dalkılıç'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü. İbrahim Dalkılıç, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.


Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
Kaynak: DHA

Pınarhisar, Kırklareli, Hisarcık, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:41 Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark yüzde 8.1
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
15:18 Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı: An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 16:10:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement