Son Dakika Haberleri: Kazada ölen polis geride 8 aylık hamile eş bıraktı
Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen polis geride 8 aylık hamile eş bıraktı

Kazada ölen polis geride 8 aylık hamile eş bıraktı

44 dakika önce

Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun eşinin 8 aylık hamile olduğu ve erkek bebek beklediği öğrenildi.

Kazada ölen polis geride 8 aylık hamile eş bıraktı, System.String[]

Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun eşinin 8 aylık hamile olduğu ve erkek bebek beklediği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, 5 Ekim günü saat 16.00 sıralarında Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli İsmail Tuncel yönetimindeki 06 GLN 91 plakalı otomobil Van'a bağlı Doğubayazıt yolu şelale mevkisinde kaza yaptı. Önüne köpek çıkınca direksiyon hakimiyetini kaybeden Tuncel'in kullandığı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Hacer Tuncel, kayınbiraderi Selim T. ve onun eşi Mehtap T. ile ailenin çocukları I.T. ve S.T. yaralandı.


Yaralılar Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail Tuncel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncel'in cenazesi Van'da yapılan törenin ardından ailesinin bulunduğu Gaziantep'e daha sonra da toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine getirildi. Hafif yaralı olan Tuncel'in eşi ve akrabaları da tedavilerinin ardından uçak ile Adana'ya getirildi. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş acılı ailenin cenazenin toprağa verilmesine yetişmesi için araç tahsis etti.


Araç ile Halfeti'deki cenaze törenine yetişen şehit polis memurunun eşinin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bir yıl önce dünya evine giren Hacer Tuncel'in erkek bebek beklediği ve dünyaya gelecek çocukları için gün saydıkları öğrenildi.


Hacer Tuncel kazada hayatını kaybeden eşi için cenaze törenine katılarak son görevini de yerine getirdi. Polis memuru Tuncel dün kılınan cenaze namazının ardından Halfeti'de toprağa verildi. Acılı eşe mutlu gününde çektirdikleri fotoğrafları kaldı. - ADANA

Polis, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi iddiası
Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi iddiası Mahalleyi ayağa kaldıran kavga kamerada İran'da, sağlık çalışanlarının kullandığı enjektörle 300 kişiye HIV virüsü bulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 13:33:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada ölen polis geride 8 aylık hamile eş bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]