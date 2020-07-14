Kazada ölen polis ile anne ve babası toprağa verildi - Son Dakika

Kazada ölen polis ile anne ve babası toprağa verildi
KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin TIR'a çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Oğuzhan Beyaz (28) ile anne ve babası memleketleri Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde toprağa verildi.
KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin TIR'a çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Oğuzhan Beyaz (28) ile anne ve babası memleketleri Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, dün sabah saatlerinde Kayseri-Ankara karayolunun 50'nci kilometresi Himmetdede mevkisinde meydana geldi. Kayseri yönüne giden polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı 38 SP 060 plakalı otomobil, önde giden O.E.'nin kullandığı 81 ABD 692 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şanlıurfa'da görev yapan polis memuru Oğuzhan Beyaz ile yanında bulunan babası Bekir Beyaz ve annesi Nurten Beyaz, olay yerinde hayatını kaybetti, akrabaları E.B. ise yaralandı.Kayseri Şehir Hastanesi morgunda yapılan işlemlerin ardından 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine getirildi. Oğuzhan Beyaz ile anne ve babası için ilçe mezarlığında cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kılınan namazın ardından Oğuzhan Beyaz ile anne ve babası aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:49 Kaynak: DHA
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