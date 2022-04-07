KAZADA ÖLEN, REKTÖRÜN MAKAM ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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KAZADA ÖLEN, REKTÖRÜN MAKAM ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ

07.04.2022 14:47

KÜTAHYA'da, otomobille önündeki TIR'a çarpan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ın makam şoförü Fatih Yiğit (42), üniversite düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

KÜTAHYA'da, otomobille önündeki TIR'a çarpan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ın makam şoförü Fatih Yiğit (42), üniversite düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaza, dün Kütahya- Tavşanlı yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Fatih Yiğit, kullandığı 43 DU 213 plakalı makam otomobiliyle önünde giden Tayfur Demir (33) yönetimindeki 63 FK 926 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan Yiğit, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Yiğit için Dumlupınar Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Yiğit'in ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Yiğit'in ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, '2 yıldır kendisini tanıyorum. Görevinde mert bir insandı. Ramazan günü oruçlu, görevi basında şehit oldu. Görev şehidi oldu, başımız sağ olsun' dedi.

Fatih Yiğit'in cenazesi, Dumlupınar Üniversitesi Vakıf Camii'nde kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KAZADA ÖLEN, REKTÖRÜN MAKAM ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN, REKTÖRÜN MAKAM ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN, REKTÖRÜN MAKAM ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN, REKTÖRÜN MAKAM ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN, REKTÖRÜN MAKAM ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN, REKTÖRÜN MAKAM ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN, REKTÖRÜN MAKAM ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN, REKTÖRÜN MAKAM ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAZADA ÖLEN, REKTÖRÜN MAKAM ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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