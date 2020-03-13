Kazada ölen Samsunlu uzman onbaşı toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen Samsunlu uzman onbaşı toprağa verildi - Son Dakika

Kazada ölen Samsunlu uzman onbaşı toprağa verildi

7 saat önce

Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Ali Genç, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Kazada ölen Samsunlu uzman onbaşı toprağa verildi, System.String[]

Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Ali Genç, memleketi Samsun'da toprağa verildi.


Uzman onbaşı olarak göreve yeni atanan 21 yaşındaki Ali Genç ve 26 yaşındaki arkadaşı Mücahit Öktem, Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki iki günlük eğitimlerinin ardından yeni görev yerleri Beyşehir ilçesi Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderken trafik kazası geçirmişti. Trafik kazasında hayatlarını kaybeden Uzman Onbaşı Ali Genç ve Mücahit Öktem, düzenlenen törenle beraber dün memleketlerine uğurlandı. Samsun'un Terme ilçesinde ikamet eden Uzman Onbaşı Ali Genç'in cenazesi Terme Yenidoğan Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.


Yenidoğan Mahallesi Dörtyol Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzman Onbaşı Ali Genç'in cenazesi askeri tören ile birlikte Örencik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. - SAMSUN

Ali Genç, Samsun, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:13:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada ölen Samsunlu uzman onbaşı toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]