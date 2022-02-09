Kazada ölen sanayi ve teknoloji il müdürü, Afyonkarahisar'da toprağa verildi - Son Dakika

GİRESUN'da trafik kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer, memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun'da, 31 Ocak'ta, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer, Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde dün hayatını kaybetti. Valilik binası önünde bugün yapılan törenin ardından Hacı Bekir Tuncer'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı. Evli ve 3 çocuk babası Tuncer'in cenazesi, öğle saatlerinde ise Afyonkarahisar Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile Tuncer'in ailesi ve yakınları katıldı. Hacı Bekir Tuncer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.