KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ŞERİFE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ŞERİFE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

27.09.2022 15:11

SİVAS'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şerife Özler (20), son yolculuğuna uğurlandı.

SİVAS'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şerife Özler (20), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Halil Rıfatpaşa Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. O.İ.'nin kullandığı 27 RM 466 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) İletişim fakültesi Gazetecilik bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Şerife Özler'e çaptı. Özler kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanenin morguna kaldırılan Özler'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Özler, için Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Cami'sinde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, sınıf arkadaşları ile Özler'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özler'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sırasında Özler'in yakınlarının üzgün olduğu görüldü.

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Sivas'ta trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi Sivas'ta trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi
Kaynak: DHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ŞERİFE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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